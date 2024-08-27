Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen umutlarını koruyan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş maçında turu geçerek Devler Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Bu başarı hem kulübün kasasını dolduracak hem de oyunculara özel prim kazandıracak.

Çift santrforlu taktik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys karşısında çift santrforlu bir dizilişle sahaya çıkmayı planlıyor. İsviçre’deki maçta sonradan oyuna girerek attığı 2 golle dikkat çeken Michy Batshuayi, bu kez ilk 11'de başlayacak. Buruk, Batshuayi ile birlikte takımın yıldızı Mauro Icardi’yi ileri uçta görevlendirecek. Taktik plana göre, Icardi zaman zaman 10 numara pozisyonunda oynayarak pas dağıtımına katkı yapacak, Batshuayi ise savunmaya yardımcı olurken Icardi'yi ileri uçta destekleyecek.

Galatasaray'ın finansal kazancı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi formatında önemli değişiklikler yapıldı. 36 takımın yer alacağı yeni sistemde, Galatasaray turnuvaya katılması halinde ciddi bir gelir elde edecek. UEFA'nın belirlediği katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro. Her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro kazandıracak. Grup aşamasındaki performanslarına göre sıralama puanları da ekstra ödüller getirecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda toplamda yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Dev prim yolda

Galatasaray yönetimi, bu önemli başarıyı ödüllendirmek için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular, turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde kişi başı minimum 1 milyon Lira tutarında prim alacak. Bu motivasyonla Galatasaray, İstanbul’daki rövanş maçında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.