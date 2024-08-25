Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma hedefiyle 27 Ağustos Salı günü Young Boys'u konuk edecek. İlk maçta İsviçre'de rakibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu rövanş maçında galibiyet arayacak.

Hakem kadrosu açıklandı

UEFA, Galatasaray-Young Boys maçının hakem kadrosunu açıkladı. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'a, Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Mohammead Usman Aslam olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Rob Dieperink, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini ise Erwin Blank üstlenecek.

Galatasaray, bu zorlu rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak istiyor. İlk maçta İsviçre'de 3-2 yenilerek avantajı rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde galip gelerek adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.