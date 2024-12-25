Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Mauro Icardi’nin sakatlığı sonrası golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Gürcü santrfor Georges Mikautadze ile ilgileniyor. Ancak transfer konusunda Lyon’dan kötü haber geldi.

Lyon’un proje oyuncusu

Fransa basınından Olympique-et-Lyonnais.com muhabiri Razik Brikh, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Mikautadze’nin Lyon’dan ayrılmasının gündemde olmadığını ifade etti. Brikh, “Galatasaraylı taraftarları hayal kırıklığına uğratacağım ama Olympique Lyonnais’in Georges Mikautadze’yi göndermeye niyeti yok. Kendisi kulübün projesine tamamen dahil olmuş durumda. Transfer söylentileri yanlış.” dedi.

Lyon’da tarih yazmak istiyor

Fransız gazeteci, Mikautadze’nin Lyon tarihine adını yazdırmak istediğini belirtti. Son olarak katıldığı bir programda Gürcü futbolcunun, “Her zaman memleketimin kulübünde oynamak istemiştim” dediğini hatırlatan Brikh, oyuncunun formunun zirvesinde olduğunu ve taraftarlar tarafından sevildiğini söyledi.

Fenerbahçe maçına hazırlık

Razik Brikh ayrıca Lyon’un UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile oynayacağı maça değinerek, “Türkiye’de her zaman harika bir atmosfer oluyor. OL bu turnuvada iyi bir performans sergiliyor ancak Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyor.” ifadelerini kullandı.