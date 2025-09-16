Sarı-kırmızılıların yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak mücadelede sahada olacak.

Teknik ekibin yaptığı son kontrollerde herhangi bir ciddi soruna rastlanmazken, Osimhen’in tamamen hazır olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcu, perşembe günü oynanacak mücadelede ilk 11’de başlayacak.

Oynamak için ısrar etti

Osimhen’in, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede sahada olmak istediğini özellikle dile getirdiği ifade edildi.

3 maçta 2 gol

Sezon başında Galatasaray formasıyla 3 resmi maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, şimdiden 2 gol atarak etkili bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.