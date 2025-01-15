Galatasaray, devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Takıma yapılacak yeni transferler için çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir ayrılığı gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rennes İstanbul’a geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Rennes yetkililerinin Victor Nelsson transferi için İstanbul’a geldiği ve tarafların pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Galatasaray, bu transferden 10 milyon euroluk bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.

Takas + para formülü gündemde

Galatasaray yönetimi, Rennes ile yapılan görüşmeleri fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek için takas + para formülü üzerinde duruyor. Gouiri, teknik direktör Okan Buruk’un transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Nelsson’un ayrılığı kapıda

Son iki sezonda Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluklarda kritik rol oynayan Nelsson’un geleceği, transfer pazarlıklarıyla şekilleniyor. Danimarkalı stoper, yaz transfer döneminde de İtalyan ve İspanyol ekiplerinin radarındaydı. Bu kez Fransa’dan gelen teklif, Nelsson’un ayrılığını hızlandırabilir.