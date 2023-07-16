İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda üç takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan günün antrenmanını Galatasaray Başkan'ı Dursun Özbek takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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