Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, bazı futbolcularıyla da yollarını ayırdı. Son olarak Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncularla yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı ekipte, bir diğer ayrılık da Hakim Ziyech olacak.

Transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Victor Osimhen ve Roland Sallai gibi güçlü takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Ziyech ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Sözleşmesindeki madde dikkati çekti

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun sözleşmesinde, 15 maç oynadığı takdirde sözleşmesinin 1 yıl uzayacağı maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin, bu maddeyi dikkate alarak Ziyech ile 15 maç barajına ulaşmadan yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

Bu sezon 4 maçta Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Devre arasında yapılacak hamle ile Ziyech’in Galatasaray kariyerine veda etmesi bekleniyor.