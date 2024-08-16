Galatasaray 25 yaşındaki stoper oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Danimarkalı futbolcunun maaşına ciddi oranda zam yapılacağı öğrenildi. Galatasaray, Nelsson'un 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor.

Danimarka basınından Bold’un aktardığı haberde, Galatasaray’ın Victor Nelsson'a oldukça cazip bir teklif sunduğu ve son şampiyonun Danimarkalı oyuncuyu 2028'e kadar renklerine bağlamak istediği belirtildi. Danimarkalı futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olduğu ve Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi.