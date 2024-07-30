Galatasaray, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşmaya vardı. 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşecek transferde, Galatasaray ayrıca sonraki satıştan %50 pay alacak. Emin Bayram, transferin tamamlanması için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Belçika'ya gidiyor.

Taraftar istemiyordu

Geçen sezon da Belçika'nın Westerlo takımında kiralık oynayan 21 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca 24 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Taraftarlar, Bayram için önerilen ilk transfer teklifinin 2,5 milyon Euro olmasıyla sosyal medyada Galatasaray'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.