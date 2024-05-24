Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışacaklar. Özbek, kırmızı renkteki oy pusulasıyla, Batum ise sarı renkteki oy pusulasıyla yarışacak.
Dursun Özbek'in listesi şu şekilde:
Başkan: Dursun Özbek
Yönetim Kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yönetim Kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora
Denetim Kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim Kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun
Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan
Sicil Kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli
Disiplin Kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın