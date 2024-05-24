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Dursun Özbek'in listesi şu şekilde:

Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışacaklar. Özbek, kırmızı renkteki oy pusulasıyla, Batum ise sarı renkteki oy pusulasıyla yarışacak.

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