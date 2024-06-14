Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Barış Alper için belirlenen bonservis bedeli dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan yoğun ilgi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un farklı pozisyonlarda yararlandığı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezonki performansıyla öne çıkan milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Teknik direktör Buruk: "Kesinlikle Takımda Kalmalı"

Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalmasının önemini vurguladı. Buruk, "Kesinlikle takımda kalmalı" dediği milli futbolcu için yönetimin gelen teklifleri değerlendirmesini, ancak çok yüksek bir teklif olmadığı sürece oyuncusunu bırakmamalarını istedi. Bu doğrultuda, Galatasaray yönetimi, 30 milyon euronun altında yapılacak teklifleri kabul etmeyecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu

Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de merak konusu. Galatasaray yönetimi, Kerem için gelecek teklifleri oyuncunun kararına bırakacak. Ancak, 20 milyon euro bandındaki tekliflerin değerlendirileceği, son sözün ise futbolcuda olacağı belirtildi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Galatasaray, bir yandan mevcut oyuncularını kadroda tutma mücadelesi verirken, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yönetim, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda takımı güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.