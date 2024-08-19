Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği süreçte, taraftarları heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınının iddialarına göre, tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmayı değerlendiriyor. Bu kararın arkasında, teknik direktör Hansi Flick'in İlkay'a oynama garantisi vermemesi olduğu belirtiliyor.

İlkay Gündoğan, geçmişte yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirmişti. Haberde, Barcelona'nın oyuncunun yüksek maaşından tasarruf etmek amacıyla bu ayrılığı destekleyebileceği ifade edildi.

En büyük problem yüksek maaş

İlkay'ın Manchester City'ye geri dönme ihtimalinin düşük olduğu, Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendireceği bildirildi. Şu anda Barcelona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden İlkay'ın, yıllık 18.75 milyon euro maaş aldığı iddia edildi. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.