Dün başlangıcını yaptığım ve 2 güne böldüğüm yazımın son kısmıyla devam ediyorum.

***

Galatasaray’da defansif olarak 3 isim sayabilirim. Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ve Lucas Torreira. Bu takımın ilk 11'inde oynayacak defans oyuncusu sayısı 3. İnanılacak gibi değil. 3 defans oyuncusuyla Avrupa'da üst düzey takımlarla nasıl baş edilebilir. Benim mantığım kesinlikle almıyor.

Bitmedi. Zalgiris maçında yapılan hatalara herkes şahit oldu. Top ıska geçilebilir, yere düşülebilir. Bunları şansızlık olarak görürüm, pek fazla önemsemem. Ama büyük bir sorun var. Abdülkerim adam markajında fiziğini iyi kullanıyor fakat aklını maalesef kullanamıyor. Oyewusi çok hızlı bir oyuncu. Onu tutmak için dibine kadar girdi, fiziğini kullanmak istedi ve çok rahat geçildi. Hızlı oyunculara yakın oynarsanız, geçilmeniz kolay olur. Mesafe bırakılıp, hızla kaleye gitmemesi için önünde durulur, kademeye arkadaşlarının gelmesi beklenir. Bunu yapmayınca geçildi. Sol bek olmayınca kendisi orayı da savunmak durumundaydı. Onun kademesine de diğer stoper Nelsson gelmeliydi. O da ortalarda yoktu. Oyewusi kaleye gitti, Muslera’yla karşı karşıya iken vuramadı.

İki stoperin de hem markajda hem de kademede büyük hataları var. Oraya çok ama çok deneyimli bir stoper alınmalı. Aklıyla öne çıkacak, defansı yönetecek bir isim olmalı. Bir nevi saha içinde defans yapmayı öğretecek.

Sağ bek olarak Dubois mutlaka tutulmalı. Sol beke defanstan anlayan, duracağı yeri bilen, kademeden anlayan bir kişi alınmalı.

***

Sorunlar sadece bu kadarla bitmiyor. Hücum olarak da çok büyük zaaflar mevcut. Kanatlarda oynayan oyuncular birbirlerinin adeta kopyası gibi. Hepsi de taç çizgisi yakınlarından topu alıp, içeriye girmeyi seven futbolcular. İyi orta yapabilecek, çizgiye inip, topu içeriye çıkarabilecek bir isim yok. Hiçbiri çalım atma özelliğine sahip değil. Hepsi de sadece boş alanda verimli olabiliyorlar. Teknik kapasiteleri düşük. Bu nedenle kendi ceza alanı önünde defans yapan takımlar karşısında duvara toslamışçasına çaresiz kalıyorlar. Dahası da bolluğundan geçilmiyor. Solda Kerem varken Zaha alındı. Sağda Zaniola ve Barış varken Rashica alınmaya çalışılıyor. Bunları hücumda da oynatabilecekken, benzer özelliklere sahip, Cedric Bakambu alındı. Forvete hava top üstünlüğü olan, uzun boylu bir isim bulunamadı.

Eski Galatasaraylı Caner Erkin. Sol bek oynardı ama ortalarıyla forvetlerini çok iyi beslerdi. Orta sahada bile bu tür oyuncusu yok.

***

Sarı kırmızılı takım 3 defans ve 7 ofans oyuncusuyla Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Münih gibi takımlar karşısında tarihi farklar yiyebilir. Türkiye'deki ezeli rakiplerinin yıllar boyunca dalga geçmesine neden olabilir.

***

Kısacası transfer politikasında rastgele yol izlenmiş gibi bir durum var. Hep hücuma yönelinmiş, buldukları kariyerli oyuncular alınmış. Para çok bulunmuş, saçılmış da saçılmış, bazı mevkiler şişirilmiş de şişirilmiş, bazı bölgeler tamamen boş bırakılmış. Galatasaray’ın geçen seneki transfer başarısı çok övüldü, ben bu sefer çok eleştiriyorum.