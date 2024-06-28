Orta sahada önemli kararlar alındı. Geçen sezon Genoa'ya kiralanan ve devre arasında geri çağrılarak şampiyonluk golünü atan Berkan Kutlu, yeni sezonda kesinlikle kadroda olacak. Ancak, Okan Buruk’un sezon içinde tartışma yaşadığı Sergio Oliveira, yeni kadro planlamasında yer almıyor ve kendisine kulüp bulması istendi. 32 yaşındaki Oliveira, Galatasaray’da yıllık 2.7 milyon Euro maaş alıyor ve bu maaş yükü nedeniyle transferi zorlu görünüyor.

Cicaldau'nun durumu belirsiz

Sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren ve Romanya Milli Takımı ile EURO 2024’te son 16 turuna yükselen Cicaldau, Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu turnuvada süre alamadı ve Galatasaray, Cicaldau’dan turnuva sonrasında yeni bir kulüp bulmasını istedi.

Tete’ye Suudi Arabistan’dan teklif

Galatasaray’ın transferde dikkat çeken isimlerinden biri de Tete. Brezilyalı futbolcuya, Suudi Arabistan kulüplerinden teklif yağıyor. Galatasaray Yönetimi, bu kulüplerle görüşmesi için 24 yaşındaki oyuncuya izin verdi.

Zaniolo için sert tavır

Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’dan ayrılma süreci sancılı geçiyor. Geçen sezon Aston Villa’da kiralık oynayan İtalyan futbolcu, beklentilerin altında kalınca opsiyonu kullanılmadı. Zaniolo, ülkesine dönmek istediğini dile getirdi ve Galatasaray transfer görüşmesi yapmasına izin verdi. Atalanta ve Fiorentina, Zaniolo’yu kiralamak istiyor. Teklifler 5 milyon Euro artı 15 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklinde yapıldı. Ancak Galatasaray, bu transferden 20 milyon Euro bekliyor ve “Ya şartsız zorunlu satın almayı kabul edersiniz ya da oyuncumuz Zaniolo’yu geri çağırırız ve bizimle yola devam eder” diyerek net bir tavır sergiledi. Serie A kulüplerinin bu konuda vereceği karar, transfer sürecinde belirleyici olacak.