Sarı-kırmızılılar, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi.

Yoğun tempoda devam eden hazırlıklar

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Takım, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaparak koordinasyonunu ve takım içi uyumu artırmayı hedefledi. Pas çalışmalarının ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerine odaklanan oyuncular, hem bireysel hem de takım taktikleri üzerinde yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk, antrenmanın her aşamasında oyuncularıyla yakından ilgilenerek, Konyaspor karşısında uygulanacak stratejiler üzerinde çalıştı.

Maç öncesi son hazırlıklar

Galatasaray, Konyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de yapacak. Bu antrenmanla birlikte sarı-kırmızılı ekip, maç hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra Konya'ya hareket edecek. Takım, burada karşılaşma öncesinde son değerlendirmelerini yaparak galibiyet için sahaya çıkacak.

Galatasaray’da hedef 3 puan

Sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Okan Buruk ve ekibi, rakiplerine karşı üstün bir performans sergilemek için tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmada takımlarını desteklemek için sabırsızlıkla bekliyor.