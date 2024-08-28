Şampiyonlar Ligi'ne veda edip direkt UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'da kriz devam ediyor. Mağlubiyetten sonra sosyal medyadan taraftarın tepkisiyle karşı karşıya kalan yönetim bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

Young Boys maçından 3 saat önce yayımlanan bildiriye kendisinden habersiz isminin koyulması yönetici Ali Yüce’yi rahatsız ettiği haberleri ortaya çıkmıştı. Yüce istifa kararı alırken, kararından vazgeçmesi için Başkan Dursun Özbek devreye girmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı! Ali Yüce istifasını verdi! Yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor!