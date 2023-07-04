Temmuz ayının sonlarında Galatasaray resmi karşılaşmalara başlayacak ve Şampiyonlar Ligi ön eleme grubunda sahne alacak. Bu sebepten dolayı transferde elini çabuk tutması gerektiği kanısı var birçok kişide. Ancak ben buna kesinlikle katılmıyorum.

Transfer işi pazar alışverişine benzer. Sabah ve öğle saatlerinde ürünler pahalı olur ama akşama doğru ucuzlar. Kurban Bayramı yeni bitti. Arife gününe kadar 80 bin lira olan kurbanlıklar, bayramın 2. gününden itibaren 50 liranın altına bile düştü.

Eğer transferde acele edilirse çok fazla para harcanması gerekir. Dahası transfer döneminde elde kalan oyuncular, kadronun azaltılması ve maç yapmaya devam etmesi amacıyla neredeyse bedavaya kiralık verilir. Geçen sene Icardi transferi bunlardan biriydi. Sarı kırmızılı takımın beklemesi, acele etmemesi en doğru olan yol.

Endişe edilmesine sebep şampiyon olan kadronun as oyuncularından bazılarının gitmesi ve yerlerinin boş kalması. Ama ön elemede karşılaşacağı rakiplerinin güç seviyeleri çok ama çok düşük. Yedek kadroyla sahaya çıksa bile rahatça eleyebilir. Geçmişte beklenmedik kazalara uğranılsa da işi sıkı tuttuktan sonra elenme olasılığı çok düşük olur.

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Şu anda eldeki oyunculara tek tek bakarsak gerçekleri daha rahat görürüz.

Kalede hiçbir değişiklik yok; Muslera. Sorun yok.

Stopere Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı konabilir. Yedekteki isim Emin Bayram. Victor Nelsson da hala satılmış değil ve takımın bir parçası.

Sağbek Leo Dubois. Sacha Boey hala satılmış değil. Oynama olasılığı var. Kaan Ayhan da mecbur kalındığında boşluğu doldurur.

Sol bek Kazımcan Karataş. Kaan Ayhan bu mevkide de sırıtmadan 90 dakikayı çıkarır.

Sağ orta saha Nicola Zaniola. Yedekte 2 isim var Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz.

Sol açık Kerem Aktürkoğlu. Yedeğinde Barış Alper Yılmaz'ı yazabiliriz.

Orta sahanın ortasında hiç sıkıntı yok. Defansın önünde Lucas Torreira, Önünde Sergio Oliveira ve Dries Mertens takımdan ayrılmadılar. Yedekte Midtsjö ve Yusuf Demir de bu mevkide kullanılabilir. Kiralıktan dönen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı da unutmamak gerekir.

Kaldı forvet. Tek eksiklik burası gibi görünebilir ama kesinlikle katılmıyorum. Zaniola, Mertens ve Barış'tan bir tanesi en ileride değerlendirilebilir.

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Bu kadro ilk 2 elemede hiç zorlanmadan istediğini alır. Sonrasında ise en az iki transfer yapılmış olacağından, risk oldukça azalır.

Komik Arda Güler iddiası

Bir gazeteci, Achraf Bin Ayad olabilir, yakından takip ettiği takım olan Barcelona'nın Arda Güler'i transfer edeceği ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanması için 1 sezonluğuna Galatasaray'a kiralayacağını iddia etti. Transfer etme olasılığı yüksek, buna hiçbir şey denemez ama kiralama kısmı bana göre tamamen asılsız. Aklımın asla almayacağı bir şey. Ayad, bunu sosyal medya hesabından yazmış ama hemen sonra silmiş.

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Bunun gerçekleşmemesi için çok ama çok sebep var.

Fenerbahçe böyle bir şeyi asla kabul etmez. Arda Fenerbahçelidir ve her zaman Fenerbahçeli kalmasını ister. Hiçbir Fenerbahçeli de bunu istemez, üstelik Başkan Ali Koç'u topa tutar.

Arda Güler ve ailesi de karşı çıkar. Koyu Fenerbahçeli olduklarından, rakip takım formasını giymeyi kendilerine yakıştırmazlar. Genç oyuncunun sevdiği kulüpten dışlanması mümkün ve bana göre öyle de olur. Evlat gibi görünürken, düşmanlaşır birdenbire.

Galatasaray'da onun oynadığı mevkide çok oyuncu var ve onlardan formayı kolay kolay alamaz. Kısaca bu kiralama ona bir şey katmayacağı gibi, daha da geri götürür.

Sarı kırmızılı takım aynı mevkide görev yapan kendi oyuncularını oynatıp parlatarak, yüksek fiyata satmak varken, kendisine ait olmayan bir genç çocuğu yetiştirmek için neden uğraşsın. Sana ait olanın eksiklerini gidermesi için hatalarına göz yumabilirsin ama senin değilse o şansı asla vermezsin. Galatasaray için de tamamen mantıksız bir anlaşma olur.

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Peki bu haber nereden çıktı dersiniz? Bence Türkiye'deki iç dinamikleri bilmeyen bir gazetecinin uydurma haberinden başka bir şey değil. Ya da bir gelişmeyi yanlış anlamış olabilir. Örneğin Galatasaray başkanı ile Barcelonalı yöneticinin görüşmesi. Buradan gidip kendince bilmeden yorum katıldığı aşikar gibi.

Arda sürekli transfer olmak istiyor, Fenerbahçe de bırakmak istemiyor. O zaman ara yol bulup, oyuncunun satılmasını ve 1 yıllığına sarı lacivertli formayı giymesi için anlaşma yapılmaya çalışılmış olabilir. Fenerbahçe'ye kiralanacakken, yanlışlıkla Galatasaray denmesi bana en diğer bir ihtimal gibi geliyor.