Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray Yönetimi, ligin ikinci yarısı için şimdiden kolları sıvadı. Sağ bek pozisyonunda arayışlar devam ederken, hem Avrupa’da başarı hem de gelecek sezonun planlaması kapsamında temaslar sürüyor. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Dries Mertens yerine bu bölgeye yine yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Cim Bom, rotasını Fransa’ya çevirdi. Ligue 1 ekiplerinden PSG’de görev alan Marco Asensio için düğmeye basıldı. PSG ile 1.5 yıllık kontratı kalan Asensio’nun, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayacağı öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi de deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Gelen haberlere göre Asensio’nun durumu ve maliyeti konusunda Başkent ekibi ile masaya oturulacak.

Geleceğin süper yıldızının Galatasaray heyecanı

Ara transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rosenborg'un 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sverre Nypan için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. 1.82 boyundaki futbolcunun, "Galatasaray beni gerçekten istiyor mu? Bu inanılmaz bir şey" dediği öğrenildi. 30 Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Norveçli yıldız, merkez orta saha haricinde 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.