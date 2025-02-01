Galatasaray, transfer döneminde önemli bir hamle daha yaptı. Milan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol golcü Álvaro Morata’yı kadrosuna kattı.

Galatasaray, 2025 yılı transfer dönemi için önemli bir hamle yaptı ve dünyaca ünlü golcü Álvaro Morata ile anlaşma sağladı. İspanyol futbolcu, Galatasaray’a 1,5 yıllığına kiralık olarak katıldı. Bu transferin ardından İstanbul’a gelen Morata, bugün resmi sözleşmesini imzaladı. İmzalanan sözleşmede, herhangi bir zorunluluk maddesi bulunmadığı bildirildi.

Abdullah Kavukçu ve George Gardi’nin katılımıyla imza töreni

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Morata’nın imza törenine katılarak transferin detaylarını paylaştı. Ayrıca, Morata’nın menajeri George Gardi de törende yer aldı. Törende üçlü, basın mensuplarına poz vererek yeni transferi duyurdu.