Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, yabancı kontenjanını açmak adına kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte gündeme gelen ilk isim Faslı yıldız Hakim Ziyech oldu.

Al-Fateh ile anlaştı, alacaklarını talep ediyor

Fanatik'in haberine göre, Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile prensipte anlaşma sağladı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncu, sözleşmesini feshetmek için sezonun geri kalan bölümündeki tüm alacaklarını talep ediyor.

Galatasaray yönetimi, oyuncuyu alacaklarının bir kısmından feragat etmeye ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreç, Galatasaray'ın transfer planlarını doğrudan etkileyebilir.

Sezondaki performansı

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maçta görev alan Hakim Ziyech, sadece 1 asistle skor katkısı sağladı. Beklenen performansı sergileyemeyen Faslı oyuncu, hem teknik ekip hem de yönetim tarafından gözden çıkarılmış durumda.