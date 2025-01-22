Galatasaray, ara transfer döneminde ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’da dikkat çeken bir sezon geçiren 24 yaşındaki forvet Ahmed Kutucu’yu renklerine bağladı.

Transferin detaylarına göre Cim-Bom, Ahmed Kutucu’nun bonservisi için Eyüpspor’a 6 milyon euro ödeyecek. Genç oyuncu ile 4.5 yıllık anlaşma sağlanırken, yıllık maaşının 30 milyon TL olduğu öğrenildi. Transfer kapsamında Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz’ı Eyüpspor’a kiralık olarak gönderdi.

Skriniar ve Emerson Royal transferlerinde son aşama

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için de önemli adımlar atıyor. Milan Skriniar transferinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, oyuncunun bu ayki maaşının Paris Saint-Germain (PSG) tarafından ödeneceği, Galatasaray’ın ise futbolcuya yaklaşık 3 milyon euro vereceği bildirildi.

Diğer taraftan sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal’i yarım sezonluğuna kiralıyor. Bu transfer için oyuncuya 1.5 milyon euro ödeme yapılacağı öğrenildi.

Eren Elmalı transferi iptal edildi

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor’dan Eren Elmalı’yı transfer etme planından vazgeçti. Kulüp, bu bölge için alternatif isimlere yönelmiş durumda.