Galatasaray, Fransız kulübü Rennes’in yıldız oyuncusu Amine Gouiri için 15 milyon euro’luk bir teklif yaptı. Ancak, Fransız kulübü bu öneriyi geri çevirdi.

Teklifin detayları ve Rennes’in kararı

Galatasaray, Gouiri için 13 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro'luk bonuslarla toplamda 15 milyon euro'luk bir transfer teklifi sundu. Ancak, 2022 yılında Gouiri’yi 28 milyon euro’ya kadrosuna katan Rennes, Galatasaray’ın teklifini yeterli görmeyerek reddetti.

Gouiri’nin geleceği ve Rennes'teki durumu

L'Équipe’e göre, Amine Gouiri'nin Rennes’te kalmak istediği ve kulübünden ayrılmak istemediği bildiriliyor. Yine de Galatasaray, oyuncuyu transfer etmek için uğraşmaya devam edeceği belirtiliyor.