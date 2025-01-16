Galatasaray’ın sezon başında Fransız ekibi Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Lyon ve Galatasaray’ın kadroda düşünmediği Zaha, MLS’e transfer olmaya oldukça yakın.

Hayal kırıklığına uğradı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'dan beklenen verimi alamamıştı. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmasının ardından Marsilya’ya kiralanmıştı. Ancak, Marsilya’da da tartışmaların odağı olan Zaha, kariyerinin yeni rotasında MLS’e transfer olmaya hazırlanıyor.

Zaha’nın transferi kesinlik kazandı

Fransız ekibi Lyon ve Galatasaray’ın kadroda düşünmediği Zaha’nın MLS’e transferi kesinlik kazandı. Detaylar ise yakında netleşecek. Zaha'nın yeni takımı için görüşmeler hız kazandı ve Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde Amerika'ya adım atması bekleniyor.