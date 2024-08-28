Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nun ikinci maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaştı. İlk maçta İsviçre'de 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ikinci maçta da 1-0 yenilerek toplamda 4-2'lik skorla elendi.

Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Young Boys’un tek golü oldu. Sarı-kırmızılı ekip, maçı çevirmek için çeşitli fırsatlar yakalasa da, İsviçre temsilcisi üstünlüğünü koruyarak turu geçti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa yolculuklarına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray taraftarları ve futbol camiası, bu erken veda sonrası büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada ve spor medyasında, Galatasaray’ın Avrupa serüveninin sonu ile ilgili çeşitli yorumlar ve taziye mesajları paylaşıldı.

Galatasaray’ın önümüzdeki Avrupa mücadelesi için UEFA Avrupa Ligi gruplarında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.