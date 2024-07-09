Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim'in yanı sıra, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri ve eşleri katıldı. Etkinlikte, sarı-kırmızılı kulübün efsanevi teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray'a kattığı değerler ve başarılar anıldı.

50 yıl önceki imza belgesi hediye edildi

Başkan Dursun Özbek, günün anısına Fatih Terim'e 50 yıl önce kulüp yönetim kurulunda alınan transfer kararının belgesini hediye etti. Bu anlamlı hediye, Terim'in Galatasaray'daki ilk imzasının yarım asırlık hatırasını canlandırdı.

Fatih Terim'in Galatasaray kariyeri

Fatih Terim, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da Galatasaray'a büyük başarılar kazandırdı. UEFA Kupası, Süper Kupa, birçok Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferlerine imza atan Terim, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde unutulmaz bir yere sahip. Etkinlikte, Terim'in Galatasaray'daki 50 yıllık serüveni, katılımcılar tarafından takdirle anıldı.

Terim ailesinin mutluluğu

Etkinlikte duygusal anlar yaşayan Fatih Terim ve ailesi, Galatasaray camiasının kendilerine gösterdiği vefa ve sevgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Terim, Galatasaray'da geçirdiği 50 yılın, hayatının en önemli dönemlerinden biri olduğunu belirtti ve kulübe duyduğu bağlılığı vurguladı.