Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken, Çaykur Rizespor'dan Olawoyin ve Rachid Ghezzal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve hakemler hakkında sert bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"