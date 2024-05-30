Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray, transfer döneminde de iddialı hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi, Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan.

Dursun Özbek yönetimi Gündoğan için devreye girdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, İlkay Gündoğan transferini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor. Önümüzdeki günlerde Gündoğan ile yüz yüze görüşme yapılması planlanıyor.

Çocukluk aşkı Galatasaray

Galatasaray, yaz transfer döneminde Gündoğan'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorlamaya hazır. Tecrübeli futbolcunun daha önce Galatasaray taraftarı olduğunu açıklaması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

İddialar gerçeğe dönüşüyor

Barcelona'ya yakın kaynaklarda daha önce yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamış ve ilk temas kurulmuştu.

Gündoğan'ın kariyeri kupalarla dolu

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Katalan ekibiyle 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi önemli takımlarda forma giydi ve sayısız kupa kazandı.