Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı yeni cezalara karşı güçlü bir tepki gösterdi. PFDK'nın verdiği tribün bloke cezaları sonrası Sarı-Kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile federasyonu yeniden istifaya davet etti.

Tribün cezaları ve istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü, TFF'nin son kararlarına tepki göstererek federasyonun yönetiminden istifa etmelerini talep etti. Kulüp, PFDK tarafından alınan tribün cezalarının haksız olduğunu ve bu durumun hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Galatasaray, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, “Bu tür haksız ve tutarsız kararların Türk futbolunu daha da geriye götüreceğini” ifade etti. Kulüp, aynı zamanda TFF’nin Türk futbolunun gelişimi için adil ve sağduyulu kararlar alması gerektiğini vurguladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Galatasaray taraftarını susturamazsınız!

Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir.

Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamen iflas ettiğinin en net göstergesidir.

Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin!

Ve şunu unutmayın:

Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız!

Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"