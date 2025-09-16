Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Galatasaray’ın Frankfurt deplasmanındaki hakemi açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.
Mücadele, 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.
Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
-
18 Eylül Perşembe, 22.00 – Eintracht Frankfurt – Galatasaray
-
30 Eylül Salı, 22.00 – Galatasaray – Liverpool
-
22 Ekim Çarşamba, 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt
-
5 Kasım Çarşamba, 23.00 – Ajax – Galatasaray
-
25 Kasım Salı, 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise
-
9 Aralık Salı, 23.00 – Monaco – Galatasaray
-
21 Ocak 2026 Salı, 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid
-
28 Ocak 2026 Çarşamba, 23.00 – Manchester City – Galatasaray
Galatasaray Avrupa’da başarı peşinde
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray, yeni sezonda grup aşamasına güçlü bir kadro ile giriyor.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da başarılı bir performans sergileyerek son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.