Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Victor Osimhen kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Osimhen, milli takım formasıyla yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig’de oynanan Eyüpspor karşılaşmasında da forma giyememişti. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda riske edilmeyen Nijeryalı futbolcu, Frankfurt deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Teknik Direktör Okan Buruk, güçlü rakip karşısında ideal kadrosunu sahaya sürmeye hazırlanırken, Osimhen’in yokluğunda hücum hattında Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlere görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray, Frankfurt karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıkacak. Kritik mücadele, 19 Eylül Perşembe günü Almanya’da oynanacak.