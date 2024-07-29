Galatasaray, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın Orenburg takımına kiralandığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kazımcan Karataş'ın performansı ve geleceği

2022 yazında Altay'dan transfer edilen Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ankaragücü'ne kiralanan genç sol bek, burada 12 maçta görev alarak deneyim kazandı.

21 yaşındaki oyuncunun Orenburg'a kiralanması, kariyerinde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Orenburg'da geçireceği sezon, Kazımcan Karataş'ın gelişimi ve tecrübesi açısından büyük önem taşıyor.

Gelecek vaat eden bir kariyer

Kazımcan Karataş, genç yaşına rağmen Türkiye Süper Ligi'nde ve Ankaragücü'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray, bu kiralama hamlesiyle oyuncusunun daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesini hedefliyor.