Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Sağ bek pozisyonuna yapılacak bu transfer, takımın defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Avusturya'da devam eden kamp çalışmalarının yanı sıra transfer görüşmelerini de sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kopenhag formasıyla önemli maçlarda görev alan Jelert, hızı ve defansif becerileri ile tanınıyor. Kariyerine Kopenhag altyapısında başlayan genç oyuncu, A takıma yükseldikten sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Kopenhag'dan açıklama

Kopenhag, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Galatasaray’dan gelen teklifi doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır."

PS&E meddeler, at der dags dato er konstateret rygter i markedet om en mulig transfer af Elias Jelert til Galatasaray Sportif A.S. #fcklive https://t.co/x1S2KAlYJo — F.C. København (@FCKobenhavn) July 16, 2024

Danimarka haber sitesinde yer alan habere göre Galatasaray'ın Elias Jelert ile ilgilendiği ve yaklaşık 10 milyon euro, yani 75 milyon Danimarka kronu teklif ettiği belirtildi. Bu teklifte bonuslar da bulunuyor.

Elias Jelert kimdir?

Genç yaşına rağmen Elias Jelert, Kopenhag formasıyla neredeyse 100 maça çıktı. Kariyeri boyunca iki lig şampiyonluğu, bir kupa zaferi yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performanslar sergiledi. Hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında görev alabilen Jelert, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Elias Jelert'in piyasa değeri 5.5 milyon € olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray, Danimarkalı genç oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kopenhag'ın bu transferden yüksek bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Galatasaray, daha önce Kopenhag'dan Victor Nelsson'u 7 milyon € ve Tobias Linderoth'u 3.5 milyon € karşılığında transfer etmişti. Bu transferlerin ardından Galatasaray, Kopenhag ile iyi ilişkilerini sürdürerek bir kez daha Danimarka ekibinden oyuncu almayı planlıyor.