Galatasaray sahasında Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Bu sezon yeni formatta olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi gibi 36 takımlı formata geçiyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

Rakipleri nasıl belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak. Oynanacak ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

UEFA kuraları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle; Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.

AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

Kalan 16 muhtemel rakip ise oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarından sonra belli olacak.