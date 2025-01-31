Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Serie A ekibi Milan’ın 23 yaşındaki stoperi Strahinja Pavlovic’i gündemine aldı. 1.94 boyundaki sol ayaklı savunmacı için hem kulübüne hem de oyuncuya teklif yapıldı.

Milan kabul etti, Pavlovic istemedi

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Milan, Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaşsa da Pavlovic kariyerine İtalya’da devam etmek istiyor. Oyuncu, menajerine Galatasaray ile pazarlık yapmaması yönünde talimat verdi.

Galatasaray pes etmiyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Sırp savunmacıyı ikna etmek için bugün son bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer Pavlovic fikrini değiştirirse transfer süreci hız kazanacak.

Milan, Pavlovic’i 18 milyon euroya aldı

Milan, sezon başında Salzburg’tan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pavlovic ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 17 maçta forma giyen stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 17 milyon euro

Sırbistan A Milli Takımı’nda 43 kez forma giyen Pavlovic’in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray’ın son hamlesinin ardından transferin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.