Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin güçlü ekibi Young Boys ile eşleşti.

Maç takvimi

Galatasaray, Devler Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İlk maçta alacakları avantajlı bir skor, sarı-kırmızılıların grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu

Galatasaray, Türkiye'nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak Şampiyonlar Ligi'nde tekrar yer almak istiyor. Son yıllarda Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde adını duyurmayı hedefliyor. Play-off turunda karşılaşacakları Young Boys, zorlu bir rakip olarak dikkat çekiyor ancak Galatasaray'ın tecrübesi ve kadro kalitesi ile bu engeli aşabileceği düşünülüyor.

Young Boys hakkında

İsviçre'nin köklü kulüplerinden Young Boys, son yıllarda İsviçre Süper Ligi'nde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Avrupa kupalarında da başarılı performanslar sergileyen Young Boys, Galatasaray karşısında da iddialı olacak. İsviçre temsilcisi, genç ve dinamik kadrosu ile dikkat çekiyor ve Galatasaray için zorlu bir rakip olacak.