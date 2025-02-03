Galatasaray’ın Alvaro Morata transferi Avrupa futbolunda zincirleme bir etki yarattı. Morata’yı kadrosuna katan Milan, Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i transfer etti. Bu gelişmenin ardından Hollanda ekibi Feyenoord, hücum hattını güçlendirmek için Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso’yu listesine aldı.

Feyenoord, Romulo için Göztepe ile temasta

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Feyenoord, Romulo Cardoso için Göztepe’ye birkaç teklif sundu. Oyuncunun da bu transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Göztepe, Romulo’nun bonservisini aldı

Geçtiğimiz sezon Club Athletico Paranaense’den kiralık olarak transfer edilen Romulo’nun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu Göztepe tarafından kullanılmış ve Brezilyalı forvet ile 2028’e kadar sözleşme imzalanmıştı.

Romulo Cardoso’nun sezon performansı

Bu sezon Göztepe formasıyla 20 resmi maça çıkan Romulo, 10 gol ve 8 asistlik başarılı bir performans sergiledi. 24 yaşındaki forvetin, Feyenoord’a transfer olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.