Galatasaray’ın transfer gündemindeki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, İstanbul’da Mauro Icardi’nin de yaşadığı Kemer Country’ye taşınmaya hazırlanıyor. Takım arkadaşıyla komşu olacak olan golcü, yeni evinde geniş çevresini ağırlayacak.



Victor Osimhen için imza töreni cumartesi günü

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen Galatasaray transferi, artık resmiyet kazanmak üzere. Bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi beklenen yıldız futbolcu için Cumartesi günü, Lazio maçı öncesinde taraftarın önünde büyük bir imza töreni düzenlenecek.

Kulüp yetkilileri, 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen oyuncu için İstanbul’da lüks bir yaşam alanı belirledi. Geçtiğimiz sezon Maçka’daki rezidansta kalan Osimhen, bu kez tercihini müstakil ve daha geniş bir evden yana kullandı.

Yeni ev: Kemer Country’de lüks villa

Galatasaray Tesisleri’ne yakınlığıyla bilinen Kemer Country, Osimhen’in yeni yaşam alanı olacak. Aynı bölgede ikamet eden Mauro Icardi’ye komşu olacak olan Osimhen, havuzlu ve büyük bahçeli villasında ailesi ve dostlarını ağırlayacak.

Evin en az 6+2 oda olması planlanıyor. Ayrıca geniş bahçe kullanımı, lüks iç dekorasyon ve özel yüzme havuzu da detaylar arasında. Site içerisinde ise göletler, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve sosyal tesisler yer alıyor.

Lüks konutlarda fiyatlar dudak uçuklatıyor

Osimhen’in yaşayacağı Kemerburgaz’daki bölgede satılık konut fiyatları 150 milyon TL’den başlıyor ve 625 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Aylık kira bedelleri ise 150 bin TL ile 1.1 milyon TL arasında değişiyor.

Bölge, İstanbul şehir merkezinden uzak olmasıyla birlikte doğaya yakınlığı ve güvenliğiyle dikkat çekiyor. Belgrad Ormanı'na komşu olması da tercih sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aslantepe’de bir şölen daha

Transferin resmiyete dökülmesinin ardından, Galatasaray yönetimi Aslantepe Stadyumu'nda büyük bir tören düzenleyecek. Lazio maçı öncesinde düzenlenecek imza töreniyle birlikte Osimhen, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ayrıca Galatasaray yönetimi, transferi planlanan Alman yıldız Leroy Sane için de görkemli bir tanıtım yapmaya hazırlanıyor. Böylece taraftarlar iki önemli yıldızı aynı günde görme fırsatı yakalayacak.