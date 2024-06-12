İngiltere Premier Lig’in en köklü takımlarından olan Tottenham Hotspur, önemli yıldızlarından Tanguy Ndombele ile yollarını ayırdı. Tottenham Hotspur, gelmiş geçmiş en pahalı transferi unvanı bulunan Tanguy Ndombele'yi 2019 yılında Fransa Ligue 1’in başarılı kulübü Lyon'dan 62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil etmişti. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Ndombele'nin sözleşmesinin fesh edildiği açıklandı. Tottenham Hotspur, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna bugüne kadarki emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarı diledi. Tottenham formasını 91 resmi maçta giyen Tanguy Ndombele, 10 gol ve 9 asist kaydetmişti. Tanguy Ndombele, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve istenileni veremişti. Sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray’da 26 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcu kiloları ile de dikkat çekmişti.

Editör: Mutlu Yılmaz