Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncu, devre arasında Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Benfica gibi dev kulüplerin transfer listesine girdi.

11 gollük katkı ile öne çıktı

Bu sezon Süper Lig’de 5 gol ve 6 asist kaydeden Yunus, Avrupa Ligi’nde ise 5 gol ile takımına büyük katkı sağladı. Gösterdiği istikrarlı performans, Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti.

20 milyon euro’luk teklifler kapıda

Milliyet’in haberine göre, dev kulüplerin Yunus için 20 milyon Euro’luk teklifler hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Galatasaray’a resmi tekliflerini iletecekleri belirtildi.

Galatasaray bırakmak istemiyor

Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, Yunus’u ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Ancak sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi durumunda transferin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Sözleşme uzatma planı

Galatasaray yönetimi, Yunus’un mevcut sözleşmesini uzatmak ve oyuncusuna ciddi bir zam yaparak yıllık maaşını 60 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyor. Böylece genç oyuncuya uzun vadeli bir kontrat sunularak Avrupa kulüplerinin ilgisine karşı bir önlem alınacak.

Piyasa değeri yükseliyor

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Yunus Akgün, Adana Demirspor’daki başarılı performansının ardından Galatasaray forması altında da önemli başarılara imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun değerinin daha da artmasını bekliyor.

Avrupa devleri sırada bekliyor

Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Benfica gibi kulüplerin genç yıldız için yakından takipte olduğu belirtilirken, devre arası transfer döneminde somut adımlar atılması bekleniyor.