Galatasaray’ın bu sezonki performansıyla parlayan ismi Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton, 24 yaşındaki milli oyuncuyu transfer listesine aldı.

Resmi teklif bekleniyor

İngiliz temsilcisinin, devre arası transfer döneminde Galatasaray’a resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Yunus Akgün için yüksek bir bonservis geliri hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Süper Kupa maçlarında toplam 23 kez sahaya çıkan Yunus, 10 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün’ün, olası transferiyle kulübe önemli bir gelir kazandırması bekleniyor.

Okan Buruk: “İnanılmaz işler çıkarıyor”

Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus Akgün’ün performansından oldukça memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yunus Akgün, zaten hepimizin beğendiği bir oyuncuydu. Forma şansı buldu, özgüvenini kazandı. İnanılmaz işler çıkarıyor ve fark yaratıyor. Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazandı.”

Kerem Aktürkoğlu’nun yerini doldurdu

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığının ardından formayı devralan Yunus Akgün, sergilediği başarılı performansla boşluğu doldurdu ve takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Everton takipte

Premier Lig ekibi Everton, Yunus Akgün’ü uzun süredir takip ederken, devre arasında resmi teklif yaparak transferi tamamlamak istiyor. İngiliz kulübünün transfer için Galatasaray’ın talep edeceği bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu belirtiliyor.