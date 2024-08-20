UEFA Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında Galatasaray, yarın Young Boys ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar Young Boys maçı kamp kadrosunu açıkladı, fakat iki şey dikkati çekti. Son zamanlarda ayrılacağı gündeme gelen Wilfried Zaha kamp kadrosuna alındı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ise kadroda yok.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kamp kadrosunda olmamasının sebebini bilgilendirme adı altında bir açıklamayla duyurdu. Sosyal medyada resmi hesaplarından duyurdukları açıklama şu şekilde:

"BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."