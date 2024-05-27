Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

İSTANBUL (AA) - 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray , şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.