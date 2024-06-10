Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda devam etmeyi düşünmediğini ve İtalya'ya dönmek istediğini belirtti. Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir."

İtalyan basınındaki iddialar

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nicolo Zaniolo'nun menajerinin Fiorentina, Juventus ve Atalanta ile görüştüğü iddia edildi. Bu gelişmeler, Zaniolo'nun Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

Zaniolo'nun Sözleşme Durumu

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak oyuncunun İtalya'ya dönme isteği ve İtalyan kulüplerinin ilgisi, Galatasaray yönetimini zor bir karar sürecine sokabilir. Okan Buruk'un oyuncunun takımda kalmasını istemesi ve Zaniolo'nun isteği arasında nasıl bir çözüm bulunacağı merakla bekleniyor.