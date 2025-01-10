Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisinin fiyatları, tanıtım öncesi Avrupa'da yanlışlıkla yayınlanan bir listeyle sızdı. Galaxy S25 modellerinin fiyatlarının, geçtiğimiz yılın Galaxy S24 serisine göre 100 euro kadar arttığı görüldü. İşte sızan fiyat listesi:

Samsung Galaxy S25 fiyatları (Avrupa):

Samsung Galaxy S25 :

128GB – 973 euro

256GB – 1.036 euro

512GB – 1.162 euro

Samsung Galaxy S25+:

256GB – 1.246 euro

512GB – 1.371 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra:

256GB – 1.571 euro

512GB – 1.696 euro

1TB – 1.948 euro

Türkiye fiyatları nasıl olacak?

Samsung Türkiye’nin fiyatlandırma politikası, Avrupa fiyatlarına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Türkiye’deki fiyatları Avrupa'dan daha yüksek veya düşük olabilir. Türkiye fiyatları, mevcut kur ve vergi oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Galaxy S25 tanıtımı 22 Ocak'ta

Galaxy S25 serisinin tanıtımı, 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni özellikler ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çeken bu serinin, teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle bekleniyor.