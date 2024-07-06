Gallup'un 2024 Küresel Duygular Raporu, dünya genelinde insanların duygusal durumlarını gözler önüne serdi. 142 ülkede yapılan araştırmada Türkiye, pozitif duyguları en az yaşayan ülkeler arasında yer aldı.

Gallup'un yıllık Küresel Duygular Raporu, dünya genelinde bireylerin duygusal durumlarını ve refah seviyelerini ölçerek önemli veriler sunuyor. 2024 raporuna göre, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Afganistan ile birlikte pozitif duyguları en az deneyimleyen ülkeler arasında yer alıyor. Araştırmada Türkiye'de insanların sadece küçük bir yüzdesi bir gün içinde pozitif bir duygu yaşadıklarını belirtti.

Araştırma, dünya genelinde 142 ülke ve bölgede yaşayan 15 yaş üstü yaklaşık 146 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara günlük yaşamlarında ne sıklıkla pozitif ve negatif duygular deneyimledikleri soruldu. Pozitif duygular arasında gülmek, dinlenmiş hissetmek, ilginç bir şeyler öğrenmek veya yapmak ve güvende hissetmek gibi hisler yer alırken; negatif duygular arasında ise stres, üzüntü, öfke ve endişe gibi hisler değerlendirildi.

Araştırmanın Türkiye'nin sonuçları

Türkiye'deki sonuçlar, pozitif duyguların deneyimlenme oranının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Rapora göre, Türkiye'de pozitif bir duygu yaşayanların oranı dünya genelindeki en düşük üç ülkeden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Afganistan da listenin en alt sıralarında yer aldı.

Gallup'un raporu, dünya genelinde insanların duygusal durumlarını anlamak ve ülkeler arasındaki farkları görmek açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu raporda düşük pozitif duygu oranları ile yer alması, toplumdaki genel refah ve mutluluk düzeyine dair önemli ipuçları sunuyor.

Ekonomik, sosyal ve politik faktörler, bireylerin günlük yaşamlarındaki duygusal deneyimlerini doğrudan etkileyebilir. Bu sonuçlar, Türkiye'de yaşayan bireylerin duygusal refahının artırılması için alınabilecek önlemler ve politikalar hakkında önemli bir tartışma başlatabilir.

Gallup'un Küresel Duygular Raporu, Türkiye'nin pozitif duyguları en az deneyimleyen ülkeler arasında yer aldığını ortaya koyarken, bu durumun nedenleri ve çözüm yolları üzerine düşünmek önemlidir. Ekonomik istikrar, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi ve bireylerin günlük yaşamlarında pozitif deneyimleri artırabilecek politikaların geliştirilmesi, bu alanda atılabilecek adımlar arasında yer alabilir.