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Gomez, bu eğitim sayesinde, Gambiyalı askerlerin, Türkiye'de alacakları eğitimlere tam odaklanabileceklerini söyledi.

Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gomez de Türkiye'nin Gambiyalı askerlere yönelik eğitim programları için şükranlarını sundu.

Oba, askerler in Türkiye ile Gambiya arasında köprü görevi göreceklerini kaydederek, Türkiye'nin Gambiya'ya yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.

Büyükelçi Oba, törende yaptığı konuşmada, Gambiyalı askeri öğrencilerin aldıkları Türkçe eğitimi sayesinde, ülkelerini Türkiye'de en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ousman Gomez, Gambiya Savunma Bakanlığı nezdinde Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gambiya Okulları Ülke Temsilcisi İbrahim Sert, TMV Türkçe Eğitmeni Atmaca Polat ve diğer askeri yetkililer katıldı.

Gambiya'nın Fajara bölgesindeki Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu'nda, Türkçe eğitim i alan Gambiya Silahlı Kuvvetleri mensubu 25 asker için mezuniyet töreni düzenlendi.

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