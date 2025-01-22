Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde gece saatlerinde başlayan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine, 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Restoranda çıkan alevlerin kısa sürede büyümesiyle otel, bir anda alevler içinde kaldı. Yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, Türkiye yaşanan bu büyük kaybın ardından yasa boğuldu.

Gani Müjde’den duygusal paylaşım

Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, faciaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müjde, yanan otelde yıllar önce çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim, yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum."

“Otelin itfaiye belgesi vardı”

Yangın sonrası “Otelde yangın merdiveni var mıydı?” sorusuna yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu açıklamayı yaptı: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Otelde iki adet yangın merdiveni vardı."