Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2024-2028 dönemi için belirlenen GAP Eylem Planı kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 11,8 milyona çıkarılacağını duyurdu. Bu hedef, sektör için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mera ıslahı projeleri destekleyecek

Yeni GAP Eylem Planı ile bölgede, 50 bin dekarlık alanda mera ıslahı yapılacak. Bu çalışmalar, hayvan sayısındaki artışı olumlu şekilde etkileyecek. Ayrıca, akıllı mera yönetimi projeleriyle küçükbaş hayvancılığın altyapısı güçlendirilecek.

Hedef, et ithalatının önüne geçmek

Çelik, GAP Bölgesi'nde küçükbaş hayvan sayısının %18 oranında artırılmasının kırmızı etteki sorunları çözmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla ülke genelinde küçükbaş hayvan sayısının 61,1 milyona ulaşması ve et ithalatının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Çelik, GAP Eylem Planı’nın gerçekleştirilmesinde büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür etti. Planın, Türkiye ekonomisine ve bölge çiftçilerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor