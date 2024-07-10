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Kocaeli’de halkın sağlığı ile oynayanlara geçit yok

Kocaeli’de halkın sağlığı ile oynayanlara geçit yok

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

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