Garanti Bankası'nda, Genel Müdür Recep Baştuğ'un görevden ayrılmasıyla birlikte yeni Genel Müdür olarak Mahmut Akten'in atanması, bankanın geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Recep Baştuğ görevinden ayrıldı

2019 yılında Garanti Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Recep Baştuğ, görevinden ayrılma kararı aldı. Bankanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Baştuğ'un yerine mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Mahmut Akten'in atandığı bildirildi.

Yeni Genel Müdür Mahmut Akten kimdir?

Mahmut Akten, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İş hayatına 1999 yılında ABD’de başlayan Akten, 2006 yılında global bir danışmanlık şirketine katıldı ve Boston ile İstanbul ofislerinde Yardımcı Ortak pozisyonunda çalıştı. 2012 yılında Garanti BBVA'ya katılan Akten, 2017'den itibaren Bireysel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir; 2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak. Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir."